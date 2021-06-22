AKP'li Özkan MKE'nin şirketleştirilmesini savundu

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) şirketleştirilmesine ilişkin hazırlanan kanun teklifine yönelik eleştirilere yanıt veren Özkan, "Bay Kemal, sürekli, Türkiye’nin destan yazan silahlı kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayi teknolojisiyle donatılmasına karşı çıkıyor. MKE ile ilgili yapılacak reform, Türkiye’nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacaktır. MKE’nin daha hızlı çalışmasını, daha verimli teknoloji üretimini sağlayacaktır" dedi.

Mecliste bugün Genel Kurulda görüşülecek Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili bilgi verdi.

Özkan, RTÜK'e üye seçimi, 4. Yargı paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunu ilgilendiren 30 maddelik kanun teklifi, turizm ajansıyla ilgili kanun teklifi ile Hayvan Haklarını Koruma Kanun Teklifini tatil öncesi görüşmeyi planladıklarını bildirdi.

AKP'li Özkan, bu düzenlemeler tamamlanırsa Meclisin en erken 15 Temmuz'da tatile gireceğini, tamamlanamazsa Meclisin bir müddet daha çalışabileceğini kaydetti.

Meclis tatile girmeden MKE'nin şirketleştirilmesi planlanıyor. AKP'li milletvekillerinin Meclis'e sunduğu MKE'nin lağvedilerek, anonim şirkete dönüştürülmesi teklifi kabul edilirse kurumun hisselerin tamamı hazineye devredilecek.

'Yasal düzenleme neyi emrediyorsa'

"Bir gazetecinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve OHAL Komisyonuna bazı isimler verdiği ve bu kişilerin görevlerine geri döndüğü" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine Özkan, "Türkiye, anayasal bir hukuk devleti olarak, yasal düzenlemeler neyi emrediyorsa, devletin hem yargısı hem idari makamları hem de oluşmuş olan komisyon çalışmaları bu yasal çerçevede hayata geçmektedir. O onu dedi, bu bunu dedi diye değil. Yasal düzenleme neyi emrediyorsa o çerçevede..." dedi.