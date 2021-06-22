Dünya tarihinin en uzun süreli ve insanlık dışı kuşatması ABD tarafından Küba'ya karşı uygulanıyor. Üstelik Birleşmiş Milletler'den her yıl ezici çoğunlukla geçen karşı kararlara rağmen.

ABD emperyalist haydutluğuyla dünya ülkelerini umursamıyor.

Küba bu yıl da insanlık dışı tecritin kaldırılması için BM'ye yeni bir karar tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

José Martí Küba Dostluk Derneği yaptığı bir açıklamada ablukanın Küba halkı için katlanılması zor maliyetini dile getirerek, Küba halkının yanında olduğunu duyurdu.

Derneğin açıklaması şu şekilde:

Ablukaya son!

Yaşasın Sosyalist Küba!

Küba devrimi, eşit ve özgür bir toplumun düş değil gerçek olduğunu gösterdi. Emekçilerin kurtuluşunun sahte kahramanlarla, darbelerle, komplolarla değil, örgütlü mücadele ile olacağını ispat etti.

Hem de altmış yıldan fazladır bu böyle.

Yalnızca bunun için bile şükran borçluyuz Küba halkına.

Yankiler ve işbirlikçileri, onları başından def eden bu onurlu halkın kazanımlarını hiç sindiremedi. Onlarca defa diz çöktürmeye çalıştı, her seferinde kaybetti. Her yenilgisinde daha çok saldırmaya çalıştı. ABD hükümeti hiçbir yolla boyun eğdiremediği bu küçük ada ülkesini, ekonomik yaptırımlarla boğmaya çalışıyor.

Küba’ya uygulanan ABD ablukası, dünyanın en uzun süreli soykırımı olarak tarihe geçti. Dünyanın hiçbir ülkesine bu kadar uzun süre, bu kadar ağır ve tek taraflı uygulanmış bir yaptırım yok. Ablukanın tek bir gününün Küba’ya maliyeti 12 ile 15 milyon dolar arasında değişiyor. ABD ablukası, José Martí Küba Dostluk Derneği’nin hazırlamış olduğu infografikte’de (*) belirtildiği gibi, Küba’ya karşı bir savaş eylemi niteliği taşıyor.

Tüm dünyayı etkileyen pandemiye karşı, yaptığı aşı ve ilaç çalışmalarıyla umut olan Küba’nın pandemi ile mücadelesinde en büyük engel de ABD ablukası.

Ama Küba yalnız değil.

Bu onurlu ve insancıl halkı, dostları hiçbir zaman yalnız bırakmayacak.

23 Haziran’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Küba’ya karşı ABD ablukası bir kez daha yargılanacak. Tüm dünyadan Küba dostları, oylama sırasında aklıyla ve kalbiyle Küba halkının yanında olacak. Bizler de desteğimizi sunacağız.

Türkiye’deki Küba dostları olarak, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Birleşmiş Milletler’deki oylama ile aynı günde, Küba Devrimi’ne ve halkına dayanışmamızı iletmek üzere, saat 19.00’da, İstanbul’da Galata Köprüsü’nde ablukaya karşı bisiklet konvoyumuzu sürecek (**); BM oylamasını, Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez ile birlikte Ankara’da 18.30’da, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde izleyeceğiz. (***)

ABD kaybedecek, Küba kazanacak, insanlık kazanacak. Sahte kahramanlara, darbelere, komplolara ihtiyacımız yok. Çünkü biliyoruz ki örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez.

Dostlukla,

José Martí Küba Dostluk Derneği

(*) José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), Küba’ya uygulanan ABD ablukasının ambargodan farkını açıklayan bir video yayınladı. Videoyu JMKDD’nin YouTube kanalında izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=r6DtXgtxzEk

(**) İstanbul’da düzenlenecek olan bisiklet konvoyu için buluşma yeri ve saati: Galata Köprüsü Karaköy Vapur İskelesi çıkışı – 23 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 19.00

(***) BM Oylamasını Ankara’da birlikte izlemek isteyen Küba dostları için buluşma yeri: Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Konur Sokak No: 51

Buluşma saati: 23 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 18.30

Not: Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki etkinliğimize pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı kabul edebileceğiz. Etkinliğimize katılmak için 0541 459 7941 no’lu telefonumuzdan bizi arayabilir ya da [email protected] adresimize mail gönderebilirsiniz.