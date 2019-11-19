Üsküdar Belediyesi işçilerinden eylem: İşimizi istiyoruz

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler bugün de belediye önünde eylem yaptı. İşçilere Ataşehir Belediyesi işçileri ile Valfsan işçileri de destek verdi.

AKP’li Üsküdar Belediyesi seçimin hemen ardından 150 işçiyi türlü bahanelerle işten çıkarmıştı. Bugün işçiler onuncu kez belediye binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Direnişteki Valfsan işçilerinin de destek verdiği ve işe iadelerin talep edildiği eylemde Üsküdar Belediyesi İşçileri adına Ercan Yılmaz bir konuşma yaptı.

‘HAK-İŞ BİR AY BOYUNCA OYALADI’

Yılmaz 23 Ağustos’ta işten çıkarıldıktan sonra bir ay boyunca HAK-İŞ’in kendilerini belediye başkanlığının çıkarına oyaladığına dikkat çekti ve şu sözlerle konuşmasına devam etti:

‘’Bizim seçtiklerimiz bizi işten çıkardılar. Ataşehir’de olsun Maltepe’de olsun, büyükşehirde olsun, İzmir Aliağa’da olsun... Hiç birini ayırmadan sadece şunu söylüyoruz; bizim seçtiklerimiz bizi işten çıkardılar. Buradan halkımıza, Üsküdar halkına ve Türkiye Cumhuriyetindeki bütün yurttaşlarımıza sesleniyoruz; işimiz başındayken biz işten çıkarıldık sadece değişim şart dediğimiz için fikirlerin değişmesi, düzenin değişmesi şart dediğimiz için. Belki büyük sözler ediyoruz. Belki büyük kelimeler ediyoruz. Aslında büyük sözler etmiyoruz. Biz işçiyiz ve hakkımızı istiyoruz. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. Ya bir yol bulacaksınız ya bir yol açacağız.’’

Eyleme destek veren Ataşehir Belediyesi işçileri adına yapılan konuşmada “İş için, ekmek için verilen mücadelenin işçi sınıfı mücadelesi olduğuna’’ ve eninde sonunda kazanılacağına vurgu yapıldı.

Ataşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi işçilerine dayanışma mesajlarını ileten Valfsan işçileri adına da bir konuşma yapıldı. Valfsan işçileri “Bizi işten çıkaran da patron, belediye işçilerini çıkaran da patron. Bizim işçiler olarak birleşip mücadele etmekten başka şansımız yok” dedi.

Eylem haftaya aynı gün sabah saat 11.00’de Üsküdar Belediyesi önünde buluşmak üzere "Direne direne kazanacağız", “İşimizi geri istiyoruz" sloganlarıyla sonlandırıldı.