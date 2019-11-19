Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü

İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın bodrumunda bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde saat 05.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çok geçmeden söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Yaralılar Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.