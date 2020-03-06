Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Teröristlerle mücadele, Suriye ordusu ve onlarla işbirliği içindeki güçler tarafından yürütülmeli' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’deki militanları etkisiz hale getirmesi gerekenlerin öncelikle Suriye ordusu ve meşru olarak onlarla birlikte hareket eden güçler olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre, haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Dünkü (Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki) görüşmelerden bağımsız olarak: Militan ve teröristler öncelikle de Suriye Silahlı Kuvvetleri ve onlarla birlikte meşru işbirliğindeki güçler tarafından etkisiz hale getirilmeli" dedi.

Zaharova, açıklamalarına "Bizim asıl pozisyonumuz bu, bir değişikliğe de uğramadı" sözleriyle devam etti.