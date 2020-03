Yunanistan sınırdaki sığınmacı ölümünü yalanladı

Yunanistan hükümeti, bugün sabah saatlerinde İpsala'da Yunanistan sınırını geçmeye çalışırken Ahmed Abu Emad adlı bir gencin Yunanistan sınır güvenliği tarafından öldürüldüğüne ilişkin haber ve videoyu yalanladı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas Twitter üzerinden "Yunan-Türk sınırında can kaybı videosu sahte haberdir. Herkesi Türk propagandası yayan haberler bildirirken itidalli olmaya çağırıyoruz. #sahtehaber #sahteTürkPropagandası" paylaşımını yaptı.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020