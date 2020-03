Trump: New York'ta karantinaya ihtiyaç yok

Daha önce New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini karantina alma planı olduğunu açıklayan Trump bu kez 'karantinaya ihtiyaç yok' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta daha önce açıkladığı karantina planından vazgeçerek "karantinaya ihtiyaç yok" dedi.

Trump ülkedeki 120 bini aşkın vakanın 52 binden fazlasının bulunduğu New York eyaletinde karantinaya gerek olmadığını, sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını söyledi.

Bu kararın New York, New Jersey ve Connecticut eyalet valilerine danışılarak ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nün tavsiyeleri doğrultusunda alındığını söyleyen Trump, karantina yerine "güçlü bir seyahat tavsiyesi"nin uygulanacağını belirtti.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanların 14 gün boyunca zorunlu olmayan iç seyahatlerden kaçınmaları çağrısında bulundu. Kurum bu tavsiyeden sağlık meslek mensupları ve gıda tedarikçileri gibi kritik altyapıların hizmet sağlayıcılarının muaf olduğunu bildirdi.

Trump daha önce yaptığı açıklamada New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alma planı olduğunu belirtmişti. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada "Kimileri New York’un karantina altına alınmasını istiyor çünkü orası sıcak bir nokta. Bunu yapmak zorunda kalmayabiliriz ama bugün belli bir vakitte, iki haftalığına, kısa vadeli olarak bir karantina başlatabiliriz. Muhtemelen New Jersey’de ve Connecticut’ın bazı yerlerinde de" demişti.