Suudi Arabistan, Aramco saldırılarından dolayı 2 milyar dolar kaybetti

Suudi Arabistan, geçen ay Husiler tarafından petrol tesislerine yapılan saldırının ardından 2 milyar doların üzerinde kayıp yaşadı.

Suudi Arabistan'da Eylül ayında petrol üretimi yaklaşık 1.3 milyon varil düştü.

Financial Times’ta (FT) yer alan bir haberde, Suudi tesislerine yapılan saldırının ardından, Suudilerin kaybının 2 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

FT’de yer alan habere göre, Suudi yetkililer, ihracatın depoda bulunan petrol kullanılarak sürdürüldüğünü söyledi.

Suudi Aramco genel müdürü Emin Nasır, bu hafta Londra'da düzenlenen bir enerji konferansında “Üretim restorasyonu için en acil çalışmalara öncelik verildi. Hızlandırıldı ve tamamlandı” demişti.

OPEC’in genel sekreteri, Aralık ayında arzın daha da azalacağını vurgulayarak “tüm seçeneklerin açık” olduğunu açıklamıştı