Şoygu ile Esad İdlib'i görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta varılan İdlib mutabakatının ele alındığı belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta varılan İdlib mutabakatının uygulanmasına dönük konuların ele alındığı belirtildi.

SANA'nın haberine göre görüşmede İdlib mutabakatının "terörist örgütler" tarafından ihlaline, mutabakatların Halep ile Lazkiye'yi bağlayan M4 karayolundan bu grupların 6 km uzaklaştırılması dahil uygulanması mekanizmalarına odaklanıldı.

Esad ile Şoygu'nun ayrıca ülkedeki ABD işgaline ve Suriye petrolünün yağmalanmasına dair de konuları ele aldıkları belirtildi.

Suriye'ye karşı yaptırımların kaldırılması için Rusya'nın çabalarına değinildiği belirtilen görüşmede gelecek dönemde atılacak adımlara dair fikir birliği içinde olunduğu kaydedildi.

