Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Mihail Mişustin'i başbakan olarak atayan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başbakanlık görevine Mihail Mişustin'i getiren kararnameyi imzaladı.

İmzalanmasının ardından aynı gün yürürlüğe giren kararnameyle Mişustin, Rusya'nın yeni başbakanı oldu.

Putin imzaladığı bir başka kararname ile, dün istifasını sunan eski başbakan Dmitriy Medvedev'i de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da bugün yapılan oylamada Mişustin'in başbakanlık adaylığı kabul edilmişti.

Mişustin, 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

