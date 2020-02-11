Rusya: Ortak devriye Türkiye olmadan yapıldı

Rusya’nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, Rus askeri polislerinin Suriye’nin kuzeyindeki devriye görevlerini Türkiye olmadan gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'yle Suriye'de ortak devriyeye ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'in aktadrığına göre Borenkov, "Türkiye tarafının ortak devriyeye katılmamasından dolayı, Rus askeri polisleri devriye görevlerini yalnız gerçekleştirdi. Devriye görevlerinin tamamı onaylanan planlar doğrultusunda yerine getirildi ve olaysız geçti" dedi.

Buna göre Türkiye, bir hafta içinde üçüncü kez devriyeye gelmemiş oldu. Türkiye daha önce 3 ve 6 Şubat’ta devriyeye katılmamıştı.

Borenkov, Haseke’deki güzergâhta yapılan devriye görevinin Halep ve Rakka’nın yanı sıra, Kamışlı güzergâhı üzerinde devam ettiğini bildirdi.