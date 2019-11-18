Rusya el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini yarın Ukrayna'ya teslim edecek.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslim edilmek üzere Kerç Boğazından ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Ukrayna ile varılan anlaşmaya göre 'Nikopol', 'Yeni Kapu' ve 'Berdyansk' savaş gemileri, 18 Kasım'da kararlaştırılan yerde teslim edilecek" denildi.

Rus savaş gemileri, 2018 Kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında, kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemiye el koymuş ve personeli gözaltına almıştı.

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Mayıs ayında, savaş gemileri ile 24 mürettebatın serbest bırakılmasını istemişti.