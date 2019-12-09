Normandiya Dörtlüsü, Ukrayna’daki müzakere süreci için toplandı

Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna’dan oluşan ‘Normandiya Dörtlüsü’, Ukrayna’nın doğusunda süren barış müzakerelerini görüşmek üzere toplandı.

Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna'yı kapsayan Normandiya Dörtlüsü görüşmeleri, Ukrayna’nın doğusunda devam eden iç savaşa dair barış sürecini görüşmek için toplandı. Bu düzlemdeki son zirve 2016 yılında Berlin'de yapılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Paris’te Ukrayna’daki durumu görüşmek üzere buluşacak. Görüşmelerde barışçıl ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması, silahlı kuvvetlerin geri çekilmesi ve ülkede yaratılacak özerk bölgeler öngören Minsk anlaşmalarının uygulanması başlıklarının ele alınması planlanıyor.