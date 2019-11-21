Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın katıldığı köprü açılışında Rusya ve Donetsk bayrakları

Ukrayna’da ateşkesin ilan edildiği iç savaş bölgesi Donbass’ta bulunan bir köprü açılışına Ukrayna Cumhurbaşkanı katılırken Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyet’i bayraklarının törende bulunması dikkat çekti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelinski, şimdilik ateşkesin ilan edildiği iç savaşın yaşandığı bölgelerden birinde bir köprü açılışına katıldı. Açılışı yapılan köprü 2014’te Ukrayna güçleri tarafından yıkılmıştı.

Siverski Donetsk nehrinde bulunan köprünün açılışında Ukrayna’nın savaş halinde olduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden DHC’yi destekleyen Rusya’nın bayraklarının bulunması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Zelinski, Telegram kanalından yaptığı açıklamada “Köprünün açılışını yapıp Luganskaya kentine söz verdiğimiz gibi geri verdik” dedi.

NE OLMUŞTU

Ukrayna’da gerçekleşen darbenin ardından Donetsk ve Lugansk bölgeleri tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Bağımsızlığın ilanının ardından başlayan iç savaşta geçtiğimiz ay barış planının yürürlülüğe girmesinin ardından ateşkes ilan edilmişti.

Geçtiğimiz ayın başlarında, Ukrayna Üçlü Temas Grubu, AGİT denetiminde yapılacak yerel seçimleri ve Donbas'a özel bir statü garanti eden "Steinmeier formülü" adlı bir barış planı üzerinde anlaşma imzaladı.

1 Ekim’de Ukrayna Üçlü Temas Grubu, Belarus’un başkenti Minsk’te bir araya geldi ve “Steinmeier formülü” adlı bir barış planı üzerinde anlaşma imzaladı. Plan, ilk olarak 2016'da mekanizmayı öneren eski Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'den adını alıyor.

Ukrayna Üçlü Temas Grubu, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve AGİT’ten oluşuyor.