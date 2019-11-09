Doğu Ukrayna’da Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleri çekilmeye başladı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Donbass’ın Petrovskoe yerleşimindeki cepheden güçlerini çekmeye başladı.

Sputnik’in yaptığı habere göre Ukrayna’nın doğusunda süren iç savaşın taraflarından Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait (DHC) kuvvetler, Donbass’ın Petrovskoe yerleşimindeki cepheden çekilmeye başladı.

Daha önce DHC milislerinin ve Ukrayna askerlerinin birbirlerine çekilmeye hazır olduklarını gösteren işaret fişekleri fırlattıkları ve ardından milislerin Petrovskoe yerleşiminin yakınındaki mevzilerini terk ederek kamyonlara bindikleri Sputnik tarafından aktarıldı.

Çekilme süreci Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından gözlemleniyor.

Petrovskoe yerleşimi bölgesinde asker ve arkeri araçların çekildiği yerde Donetskli yetkili Ruslan Yakubov, AGİT gözlemcileri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri yetkilileri bulunuyor.

Öte yandan Ukraynalı askeri yetkililer de, Petrovskoe yerleşimi bölgesinde asker ve gereçlerin çekildiğini doğruladı.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz ayın başlarında, Ukrayna Üçlü Temas Grubu, AGİT denetiminde yapılacak yerel seçimleri ve Donbas'a özel bir statü garanti eden "Steinmeier formülü" adlı bir barış planı üzerinde anlaşma imzaladı.

1 Ekim’de Ukrayna Üçlü Temas Grubu, Belarus’un başkenti Minsk’te bir araya geldi ve “Steinmeier formülü” adlı bir barış planı üzerinde anlaşma imzaladı. Plan, ilk olarak 2016'da mekanizmayı öneren eski Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'den adını alıyor.

Ukrayna Üçlü Temas Grubu, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve AGİT’ten oluşuyor.