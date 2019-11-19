NATO’da ‘beyin ölümü’ tartışması: Stoltenberg Paris'e gidecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ sözlerini tartışmak üzere gelecek hafta Paris'e gideceğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” açıklaması üzerine gelecek hafta Paris ziyaretinde konuyla ilgili açıklama isteyeceğini duyurdu.

NATO dışişleri bakanlarının toplantısının ardından gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulunan Stoltenberg “Gelecek hafta Paris’e gideceğim ve orada Cumhurbaşkanı Macron ile bu konuları tartışmayı amaçlıyorum. Bence farklılıkların üzerine eğilmenin en iyi yolu oturup bunları tartışmak ve mesajları ve motivasyonları tamamen anlamak” dedi. Stoltenberg “Benim mesajım NATO’nun uyum sağladığı, atik olduğu ve yanıt verdiğidir” diye konuştu.

Stoltenberg bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada da “Özellikle Brexit’ten sonra AB’nin Avrupa’yı koruyamayacağı anlaşılmalı” demişti.

Macron The Economist dergisine verdiği mülakatta “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” demiş, Avrupalı NATO müttefiklerinin kendilerini savunması için artık ABD’ye bel bağlayamayacağını söylemişti.

