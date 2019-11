Morales: Diktatörlük Bolivya’ya geri döndü

Latin Amerika kaynaklı teleSUR’a konuşan Evo Morales ‘halk bu diktatörlüğe büyük bir cesaret, güç ve enerji ile direnecek’ dedi.

Bolivya’daki faşist darbenin ardından ülkesini terk etmek zorunda kalan Evo Morales, Latin Amerika merkezli teleSUR’a bir söyleşi verdi.

Yasal olarak seçilen Bolivya Devlet Başkanı seçilmiş olan Evo Morales, dün verdiği demeçte, Kendine Başkan Jeanine Áñez’in yönettiği cunta hükümetinin uyguladığı şiddetli baskıyı tetikleyen son olayları dikkate alarak diktatörlüğün Güney Amerika’ya geri döndüğünü söyledi.

Morales "Bolivya halkı ve tüm dünya siyasal istikrarı güvence altına aldığımızı biliyor. 'Evo diktatörlüğü' dediler, şimdi Bolivya'nın yaşadığı şey, diktatörlük dediğimiz şey." dedi.

Bu yeni cuntanın elindeki sivil ölümleriyle ilgili son raporlardan dehşete düştüğünü söyleyen Morales, şöyle konuştu:

İnsanlar her zaman örgütlü olacaklar (...) Bolivya halkı hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Her an, iktisadi politikalara karşı bir direniyoruz, ama şimdi demokrasi, yaşam ve canım Bolivya’m için direniyoruz.

Bolivya’daki fiili hükümet tarafından dayatılan medya sansürüne ilişkin Morales, “ülkede şimdi ifade özgürlüğü yok. Bolivya'daki diktatörlüğün atadığı sözde iletişim bakanı, ulusal ve uluslararası, gazetecilerin tutuklanacağını söyleyerek tehditlerde bulunuyor." dedi.

Evo Morales ayrıca, bugün Venezuela’da, eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa döneminde Ekvador’da ve eski Cumhurbaşkanı Lula da Silva döneminde Brezilya’da hükümetler tarafından teşvik edilen entegrasyon süreçlerinin “ABD imparatorluğunun çıkarları” tarafından yok edilmek istediğini söyledi.

LATİN AMERİKALILAR OLARAK MUAZZAM BİR SORUMLULUĞA SAHİBİZ

Morales, "Maalesef, ABD imparatorluğuna tabi bazı ülkeler entegrasyon süreçlerini imha ediyor: Siyasi bir örneğe Unasur, Mercosur ekonomik bir örnek, Celag tüm Latin Amerika'nın halkların kurtuluşuna entegrasyonu" dedi.

Bu bağlamda, Bolivya'nın meşru Devlet Başkanı "biz Latin Amerikalılar, ekonomik, programlı veya sosyal bir kurtuluştan bağımsız olarak kendimizi teknolojik gerilikten kurtarmak için muazzam bir sorumluluğa sahibiz" dedi.

Morales sözlerini şöyle bitirdi:

Teknoloji bağlamında bağımısızlığımız görmezden geliniyor, Latin Amerika’nın egemenliğini ve özgürlüğümüzü kazanmamızı istemeyen kapitalist düzenin araçları arasında bu bulunuyor.

CUNTA SON BİR GÜNDE 24 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Son 24 saat boyunca, darbe yanlısı Kendine Başkan Jeanine Añez'in başkanlık ettiği cunta hükümetinin güvenlik güçleri tarafından yürütülen saldırılar sonucu, en az dokuz Bolivyalı öldürüldü.

La Paz Ombudsman Ofisi Delegesi Teresa Zubieta ise radyoya verdiği demeçte, "Darbeden bu yana 23 kişi öldü. En son kurbanlar La Paz'da ve Sacaba'da olmak üzere beş kişiydi" dedi.