Londra’da camide bıçaklı saldırı

Londra’da bir camide 70 yaşlarında bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bir camide 70’li yaşlarında bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Londra polisi saldırının “terör”le bağlantılı olmadığını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre olaya tanık olanlardan Abi Watik, gözaltına alınan şüphelinin camiye birkaç aydır sürekli gelen birisi olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter’dan yaptığı açıklamada olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek “düşüncelerimiz kurbanla ve bu olaydan etkilenenlerle birlikte” dedi.