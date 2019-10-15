Lavrentyev: Erdoğan harekat tamamlanınca askerlerini çekme sözü verdi

Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Erdoğan’ın harekat tamamlandıktan sonra askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekeceğine söz verdiğini söyledi. Lavrentyev Suriye hükümeti ile SDG arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti ancak henüz Şam'ın kuzeyde kontrol ettiği arazilerin genişlemesini konuşmak için erken olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri harekatına ilişkin “Erdoğan, operasyon tamamlandıktan sonra askerlerini çekeceğine söz verdi" dedi.

Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, “Erdoğan aslında operasyon yapacakları, amacının, onun anlayışına göre terörist olan gruplara karşı mücadele olduğu konusunda herkesi uyarmıştı. Dolayısıyla bu görev yerine getirilince Türk askerler Suriye’nin kuzeyinden çıkarılacak” dedi.

Sputnik’in haberine göre Rus diplomat, Suriye’nin Türkiye sınırında sadece Suriye askerlerinin bulunması gerektiği, bunun Suriye topraklarından Türkiye’ye yönelik düzenlenen saldırılara karşı en iyi garanti olacağı yönündeki Rusya’nın duruşunu da hatırlattı.

‘SURİYE’NİN KUZEYİNDE ŞAM’IN KONTROLÜNÜ KONUŞMAK İÇİN ERKEN’

“Kürtler, Suriye hükümet ordusunun belli bölgelere girmesini kabul etti” diyen Lavrentyev, bunun, Kürt güçler ve Şam arasındaki görüşmelerden çıkan temel anlaşma olduğunu kaydetti.

Suriye ordusunun Menbiç’e girdiğini hatırlatan Lavrentyev, Suriye’nin kuzeyinde Şam’ın kontrolündeki arazilerin genişletilmesini konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

ADANA MUTABAKATI

Ayrıca TSK’ye, PKK ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına 5 kilometre derinliğine girmesine izin veren 1998 Adana Anlaşması’nı hatırlatan Lavrentyev, “Bu anlaşmaya göre TSK, Suriye’ye girebilir ama orada daimi olarak kalamaz. Biz, Türk askerlerin Suriye topraklarında daimi varlığına karşıyız” dedi.

‘KAÇ IŞİD’LİNİN CEZAEVLERİNDEN KAÇTIĞINA DAİR BİLGİ YOK’

SDG cezaevlerinden kaç IŞİD’linin kaçtığına dair bilgiye sahip olmadığını dile getiren Lavrentyev, “Eğer Suriye’nin kuzeydoğusundaki tüm cezaevlerini sayarsak orada yaklaşık 12 bin IŞİD’li vardı. Dolayısıyla buna ailelerini, eşlerini ve diğerlerini eklersek çok daha büyük rakam çıkıyor” dedi.