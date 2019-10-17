Joan Baez 25 yıl sonra Trump için yazdı: Pis Adam

1960'lı yılların ünlü şarkıcısı Joan Baez, ABD Başkanı Donald Trump'a ithafen 'Pis Adam' adlı bir şarkı yayınladı.

1960'lı yıllarda yaptığı protest müzikle tanınan ünlü şarkıcı Joan Baez, 25 yıl aradan sonra "Pis Adam" adlı yeni bir şarkı yayınladı.

Baez Trump'ın başkan seçildiği 2016 yılında yazdığı şarkıyı sosyal medyada yayınlayınca iki günde 2 milyon dinleyiciye ulaştı.

Rolling Stones dergisine konuşan Baez, "İyi bir şarkı değil, ama insanları güldürecektir" yorumunda bulundu.

Şarkının sözlerinin bir kısmı şu şekilde:

"Bu benim küçük bir şarkım,

Yanlış yolda giden bir adama dair.

Başından aşağı pis biri.

Adamdaki pislik,

Sonunda ortaya çıktı,

Ayrıca kimse tweetlerini umursamıyor,

Nihayetinde sonsuza dek çürüyecek."