İtalya'dan çağrı: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınsın

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri harekatına ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda UEFA Başkanı Alexandr Ceferin'e seslenen Spadafora, bu yılki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasını talep etti.
Spadafora, "İnsan hakları ihlalleri, sivillere yönelik suçlar ve aktivistlerin öldürülmesi hakkındaki haberler, uluslararası toplumu derinden sarstı. Başında bulunduğunuz kurumun özerkliğine saygı duymakla beraber Avrupa futbolunun cesur bir karar almasını umuyorum" dedi.
Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.