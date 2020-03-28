İtalya'da ölenlerin sayısı 24 saatte 889 kişi arttı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi.
Cumartesi, 28 Mart 2020 20:43

 

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi.