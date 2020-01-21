İran milletvekili: Trump'ı öldürene 3 milyon dolar vereceğiz

İran'ın Kirman eyaletinden milletvekili Ahmet Hamza, 'Kirman halkı adına hepimiz Kasım Süleymani'nin askerleriyiz. Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar vereceğiz' dedi.

İran'ın Kirman eyaletinden milletvekili olan Ahmet Hamza, bugün yaptığı basın açıklamasında General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin konuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'da yer alan habere göre, Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda yaşamını yitirenlerin Ukrayna'ya ait uçağın düşmesi sonucu ölenler gibi şehit ilan edilmesi gerektiğini savunan Hamza, ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin "çirkin ve uluslararası hukuka aykırı" bir suç olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a karşı "önleyici saldırılar" düşündüklerine ilişkin açıklamasına yant veren Hamza, "ABD'nin bölgedeki elçiliklerinin güvende olması için mi bunu yapacaksınız? Masum insanları öldürmediğiniz sürece elçiliklerinize saldırır mıyız? Bölgedeki askeri üsleriniz ve merkezleriniz iyilik ve cömertlik için mi yoksa ülkelere zarar vermek için mi oradalar?" diye konuştu.

ABD'nin Süleymani'ye "haince" bir saldırı düzenlediğini belirten Hamza, "Kirman halkı adına hepimiz Kasım Süleymani'nin askerleriyiz. Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar vereceğiz" dedi.