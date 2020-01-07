Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: Ölüler var, defin ertelendi

Kasım Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı. İzdihamın ardından cenazenin defni ertelendi.

İran devlet televizyonu, Kasım Süleymani’nin Kirman’daki cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

İlk gelen bilgilere göre törendeki izdihamda 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri, ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

İzdihamın ardından Süleymani’nin bugün toprağa verilmeyeceği açıklandı.

Süleymani’nin cenazesi, başkent Tahran’da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kirman’a gönderilmişti.