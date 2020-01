İngiltere Kraliçesi, Brexit yasasını onayladı

İngiltere'de hafta başında Brexit Yasası'nın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndan geçip, Lordlar Kamarası'nda ise bazı değişikliklere uğrayarak geri gönderilmesinin ardından Kraliçe II. Elizabeth, 31 Ocak'ta İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çekilmesi şartlarını özetleyen yasayı onayladı. Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu kullanarak değişiklikleri iptal etmiş ve tasarıyı yeniden Lordlar Kamarasına yollamıştı.

Kraliçe'nin onayı Brexit Bakanı Steve Barclay'in Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada "Majesteleri Kraliçe, Brexit Tasarısı'na kraliyet onayını verdi. Böylece Brexit Tasarısı Brexit Yasası olmuş oldu. Yasalara göre bu, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasını sağlıyor" denildi.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr

— Steve Barclay (@SteveBarclay) January 23, 2020