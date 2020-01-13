İngiltere İran'ın büyükelçisini çağırarak tepkisini iletti

İngiltere yaşanan gerilimlerin ardından Tahran'ın Londra büyükelçisini çağırarak 'bu duruma şiddetle karşı çıktığını' iletti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Tahran büyükelçisinin İranlı yetkililer tarafından kısa bir süreliğine gözaltına alınmasının ardından İngiltere Yabancılar ve Milletler Topluluğu Ofisi'nin İran'ın İngiltere Büyükelçisini çağırarak "bu duruma şiddetle karşı çıktığını" ilettiğini söyledi.

Sözcü "Bu Viyana Sözleşmesinin kabul edilemez bir ihlaliydi ve soruşturulması gerekiyor" dedi. Reuters'ın haberine göre Başbakanlık sözcüsü İran hükümetinden bunun tekrar etmeyeceğine dair tam garanti talep ettiklerini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü Tahran büyükelçisinin İranlı yetkililer tarafından kısa bir süreliğine gözaltına alındığını doğrulamıştı.