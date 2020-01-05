İngiltere Süleymani'nin öldürülmesine 'meşru müdafa' dedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesini 'meşru müdafaa' olarak nitelendirdi. Raab, ABD'yi 'anladıklarını' söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "ABD'nin eylemini anlıyoruz. Bu onların kararıydı ama biz de bunu niçin yaptıklarını anlıyoruz. Meşru müdafaa hakları var" dedi.

Raab Süleymani'nin İran Devrim Muhafızları içinde Kudüs gücünün komutanı olduğunu hatırlatarak, "Bu, Devrim Muhafızlarının bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştıran, İran etkisini artırmaya çalışan ve orada meşru şekilde bulunan Batılı ülkelere saldıran kanadıdır. Sadece Irak'ta değil, bütün bölgede vekillerle, milislerle ilişki Süleymani'nin görev tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için değil, Batılı ülkelere saldırmak için de. Bu koşullarda meşru müdafaa geçerlidir" diye konuştu.

Raab, İran'ın uzun süredir bölgede istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunduğunu, ABD'nin ve Fransa'nın bu ülkeye diplomatik yolu sunduklarını ancak İran'daki liderliğin bunu tercih etmediğini öne sürerek, "Şimdi önemli olan gerilimi düşürmek, biraz istikrar sağlamaya çalışmak ve İran'ın hiç kuşkusuz şer eylemlerini sınırlandırırken, bir yandan da buradan çıkış için diplomatik yolun açık kalmasını temin etmektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüğü, görüşmede Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ele alındığı öğrenildi.