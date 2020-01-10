İngiltere ve Kanada 'uçağı İran düşürdü' dedi, İran'dan yanıt geldi

İngiltere Başbakanı Johnson, 'Elde ettiğimiz bilgiler Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğünü gösteriyor' iddiasında bulundu. Benzer iddialar ABD ve Kanada'dan da gelirken, İran konuya ilişkin açıklamada bulundu. İranlı yetkililer yolcu uçağının vurulmadığına dair ellerinde ikna edici deliller bulunduğunu ve bunları paylaşmaya hazır olduklarını açıkladı.

Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak çarşamba sabahı düşmüş, olayda 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson, "Elde ettiğimiz bilgiler Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğünü gösteriyor" iddiasında bulundu.

KANADA'DAN DA AÇIKLAMA VAR

Sputnik'in haberine göre, Kanada Başbakanı Trudeau, İran üzerinde uçarken düşen ve 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Trudeau, hem kendi istihbaratlarına hem de bazı müttefik ülkelerden elde ettikleri istihbarata atıf yaparak, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir" dedi.

İRAN'DAN YANIT

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının vurulmadığına dair ellerinde ikna edici deliller bulunduğunu ve bunları paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Dünyadaki hiçbir ülkenin kazanın nedenini bu kadar kısa sürede ortaya çıkaramayacağını savunan Rızayifer, "Yabancı basın, İran'a karşı kampanya başlatmak istiyor" dedi.

Rızayifer, yerel ve uluslararası yasalara göre kara kutuların kazanın yaşandığı ülkede incelenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazanın meydana geldiği ülke bu konuda karar vericidir. İran'da kara kutuları okuyacak imkana sahibiz, kara kutuların zarar görmesi nedeniyle onu tamir etmek için ihtiyaç duyduğumuz imkanlara da sahibiz. Kara kutuların okunduğu yere ABD'lilerin gelmesiyle ilgili hiçbir problem yok ancak onların gelmek için Senatodan izin alması gerekiyor."