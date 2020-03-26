Hollanda'da kanalizasyon suyunda koronavirüs saptandı

Hollandalı yetkililer salgının yoğun olarak görüldüğü iki kentte, kanalizasyon suyunda koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam’daki kanalizasyon suyunda koronavirüse rastlandığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, RIVM virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını belirterek, atık sulardan uzak durulmasını istedi.

Enstitü, Hollanda’da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı.

Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde koronavirüs bulundu.

Loon op Zand ilçesinin bağlı olduğu Tilburg, Hollanda’da koronavirüs salgınının en yoğun olduğu Noord Brabant bölgesinde yer alıyor.

RIVM’nin daha önce yaptığı atık su araştırmasında norovirüs, antibiyotiğe dirençli bakteriler, çocuk felci ve kızamık virüsü de aynı teknikle belirlenmişti.

Kaatsheuvel kasabasındaki arıtma tesisinden çıkan sularda virüsün yer almadığını ve arıtma suyu ile içme suyu arasında bağlantı bulunmadığını belirten Hollandalı uzmanlar, içme sularının güvenli olduğunu açıkladı.

Hollanda'da şu ana kadar 6 binin üzerinde vaka görülürken, 356 kişi yaşamını yitirdi.