Gorbaçov’un pizza reklamına çıkmasının nedeni belli oldu

ABD'li Foreign Policy'de yer alan bir makalede, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un 1990’lı yıllarda Pizza Hut reklamında yer almasının nedeninin, kurduğu vakfın çalışması için paraya ihtiyaç duyması olduğu belirtildi.

ABD'li dış politika dergisi Foreign Policy'de yer alan Paul Musgrave imzalı makalede Sovyetler Birliği’nin dağılmasında önemli bir rol üstlenen Mihail Gorbaçov’un 90'lı yıllarda Pizza Hut reklamlarında oynamasının nedeni anlatıldı. Makalede, Gorbaçov’a reklama çıkma kararı aldıran nedenlerden birinin kurduğu vakıf için paraya ihtiyaç duyması olduğu yazıldı. Makalenin aktardığı Letonya merkezli Meduza'da yer alan bilgiye göre, iyi bir emekli maaşına sahip olan Gorbaçov'un geliri, 1994 yılında Rusya’da yaşanan büyük enflasyonun ardından ayda 2 dolara düştü. O dönem Rusya pazarına girmeyi hedefleyen Pizza Hut, 1996 başkanlık seçimlerinden sonra Gorbaçov'la reklam filmine çıkmasına ikna etmek için görüşmelere başladı. Gorbaçov, nihai senaryoyu kendi görüp onaylama ve objektifin karşısında pizza yememe şartıyla reklama çıkmayı kabul etti. Derginin hesapladığına göre Gorbaçov, 2019 yılının değeriyle yaklaşık 1 milyon dolar aldı.

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