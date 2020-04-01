Etiyopya koronavirüs nedeniyle Ağustos'taki seçimleri erteledi

Etiyopya'da Ağustos ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri koronavirüs salgını nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendi.

Afrika'nın ikinci en büyük nüfusuna sahip ülkesi Etiyopya'da 29 Ağustos'taki parlamento seçimleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Ülkenin seçim kurulundan yapılan açıklamada koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm seçim faaliyetlerinin durdurulduğu, yeni seçim takviminin salgının kontrol altına alınmasının ardından duyurulacağı belirtildi.

105 milyon nüfusa sahip Etiyopya'da şimdiye dek resmi verilere göre 25 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Ülkede muhalefet partileri seçimlerin ertelenmesine karşı çıkmazken Eylül ayında görev süresi dolacak olan parlamentonun çalışmalarına nasıl devam edeceği konusunda Başbakan Abiy Ahmed hükümetinin kendilerine danışarak karar vermesini istedi.