Esper: Rusya’nın ‘bölgesel hakimiyeti’ konusunda endişeliyim

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya’nın artan askeri potansiyelinden endişe duyduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Temsilciler Meclisi’ne sunduğu yazılı ifadede, Rusya’nın NATO’yu zayıflatma niyeti ve Moskova’nın olası ‘bölgesel hakimiyeti’ konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

“Rusya komşu ülkelerin egemenliklerini ihlal ederek, antlaşma yükümlülüklerini ihlal ederek küresel ölçekte zararlı siber operasyonlara katılarak uluslararası normları bozmak ve bölgesel hakimiyetini teyit etmek niyetinde" ifadelerini kullanan Esper, "Moskova, silahlı kuvvetlerin hızlı bir şekilde modernizasyonuna devam ediyor" dedi.

Esper ayrıca, Rusya’nın artan askeri potansiyeli ve son zamanlarda ortaya çıkan hipersonik silahlarının, NATO ittifakını zayıflatma niyetleri hakkındaki endişelerini doğruladığını kaydetti.