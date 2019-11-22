Beyrut’ta gösterilerin simgesi olan 'devrim' yazılı yumruk ateşe verildi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 10 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı gösterilerin simgesi haline gelen, mukavvadan yapılmış yumruk şeklindeki büyük bir pano bilinmeyen bir kişi tarafından ateşe verildi.

Lübnan’da Ekim ayında WhatsApp uygulamasına getirilen vergilere karşı başlayan protesto gösterileri bugün de başkent Beyrut’ta halkın resmi kutlamalara alternatif olarak düzenlediği Bağımsızlık Günü kutlamalarıyla devam etti.

Lübnan’ın bağımsızlığına kavuşmasının 76. yıldönümünde başkentte iki ayrı kutlama töreni vardı. Sabah saatlerinde yapılan resmi kutlama töreni kısa sürdü. İstifa eden başbakan Saad Hariri ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın katıldığı törende önceki yıllardan farklı olarak tank ve helikopter gösterilerine yer verilmedi, yabancı konuk yer almadı.

Protestocuların düzenlediği Bağımsızlık Günü kutlamalarında ise ülkenin “gerçek bağımsızlığı”nın bugün olduğu dile getirildi.

Öte yandan Beyrut'un Şehitler Meydanı'na yerleştirilen ve gösterilerin simgesi haline gelen, üzerinde "devrim" yazılı mukavvadan yapılma yumruk şeklindeki büyük pano kimliği belirsiz bir motorsikletli kişi tarafından ateşe verildi.







Göstericiler eylemlerin simgesi haline gelen panoyu yeniden yaparak meydana yerleştireceklerini duyurdu.