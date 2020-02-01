Arap Birliği, Trump'ın Ortadoğu planını reddetti

Arap Birliği Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddettiğini açıkladı.

Arap Birliği ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddettiğini bildirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Arap Birliği olağanüstü toplantısında birliğin aldığı karar uyarınca ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddedildiği açıklandı.

Arap Birliği Trump'ın sözde barış planının tamamen reddettiğini ve dikkate alınmayacağını duyurdu.

Arap Birliği olağanüstü toplatısına katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas toplantıda "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Kudüs'ü satan veya Kudüs'ten vazgeçen biri olarak tarihte yer almayacağım" açıklamasını yapmıştı.

Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" demişti.

Filistin Devlet Başkanı ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına dair daha önce "Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu olmalı ve 2012'deki Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını ilan etmesinin ardından başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerelerin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.