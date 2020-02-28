Almanya'dan İdlib önerisi: Putin'in olumlu yanıt vermesini umuyoruz

İdlib'de yaşanan son çatışmaların ardından Almanya, dörtlü zirve teklifini yineledi.

İdlib'de yaşanan çatışmalara ilişkin Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla dörtlü bir zirve yapılması teklifine Rusya olumlu bakmadığını açıklamıştı.

Dün İdlib'de yaşanan çatışmaların ardından Almanya'dan "Türk askerlerine saldırıyı kınıyoruz. Son 24 saatte yaşananlar siyasi görüşmelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Merkel'in 4'lü zirve önerisine Putin'in olumlu yanıt vermesini umuyoruz" açıklaması geldi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'den göçmenlerin sınır kapılarına doğru hareketlenmesinin ardından karada ve denizde önlemleri arttırdığını açıklayan Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki başbakanın görüşmede, Yunanistan sınırlarına gitmekte olan göçmenlerin durumlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundukları belirtiliyor.