Almanya'dan Hizbullah'ın siyasi faaliyetlerini yasaklama planı

Almanya hükümetinin Hizbullah'ın ülkede tüm siyasi faaliyetlerini yasaklama planı olduğu öne sürüldü.

Almanya hükümetinin Hizbullah'a yönelik ülkede yasak getirileceği iddia edildi.

Der Spiegel'de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, Hizbullah'ın ülkede siyasi faaliyet yürütmesinin yasaklanması için ortak çalışma yürütmeye başladı.

Haberde, gelecek hafta İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek konferansla söz konusu yasağa yönelik karar alınabileceği belirtildi.

Yasak kapsamında ülkede Hizbullah yanlısı kişi ve derneklerin örgüt bayrağı taşıyamayacakları kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB), şu ana kadar Hizbullah'ın yalnızca askeri kanadına yasak getirirken, örgütün siyasi kanadının AB çapında yasaklanmasına yönelik tasarı Fransa'nın oyuyla reddedilmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yasağın getirilmesine ilişkin yaz aylarından bu yana çalışma yürüttüğü söyleniyor.

Haberde, Hizbullah'ın Almanya'da faaliyet yürütmesinin yasaklanmasına yönelik taleplerin son zamanlarda arttığı belirtilirken, son olarak ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'in sosyal medya hesabından Almanya hükümetine yasağa ilişkin harekete geçme çağrısı yaptığı kaydedildi.