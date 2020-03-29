Almanya'da Maliye Bakanı ölü bulundu

Almanya’da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer’in hızlı tren hattında ölü bulunduğu açıklandı.

Almanya Wiesbaden Savcılığı ve Westhessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Ölen kişinin vücudundaki yara izleri nedeniyle kimliğinin hemen belirlenemediği kaydedilen açıklamada, Westhessen Emniyet Müdürlüğü tarafından cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı 54 yaşındaki Thomas Schaefer'e ait olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Schaefer’in ailesine başsağlığı diledi. Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010’dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu.

Alman basınına göre Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier’in yerine geçebilecek adaylardan biri olarak görülüyordu.