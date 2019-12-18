Air France'a 'ırkçılık' ve 'insanlık dışı muamele' suçlaması

Kamerunlu bir kadın yolcu, Air France'ı 'ırk ayrımcılığı ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığını' belirterek şikayet etti.

Kamerunlu bir kadın yolcu, Air France'ı Afrikalı yolculara "kötü muamelede bulunduğu" gerekçesiyle şikayet etti.

Öğretmenlik yaptığı ABD'den tatil için ülkesine dönen Gisele Kamanou Goune, Uluslararası Yaounde Nsimalen Havalimanı polis karakoluna giderek Air France çalışanları tarafından "ırk ayrımcılığı ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığı"na ilişkin şikayette bulundu.

Goune, şikayetinde "Air France'tan satın aldığı 3 Aralık uçuş tarihli biletine rağmen hava yolu firmasının kendisine hor davranarak uçuşunu reddettiğine ayrıca diğer hava yolları ile uçmaması için de girişimlerde bulunduğuna" dair ifadelere yer verdi.

Goune, uluslararası havayolu sözleşmelerine göre check-in işlemlerinin uçuşa bir saat varken durdurulabileceğini vurgulayarak, konuyu firma yetkililerine sorduğunda "Afrikalıların her zaman geç kalması nedeniyle bunu yapıyoruz." cevabını aldığının altını çizdi.

Yolcu, "Valizlerinizi zamanında teslim etmiyorlar, Afrikalılara hayvan muamelesi yapıyorlar. Yaptıklarına itiraz edince de ‘Beğenmiyorsanız başka yere gidin.’ diyorlar" ifadesini kullandı.