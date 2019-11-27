ABD'den Kübalı petrol şirketine 'Venezuela' yaptırımı

ABD yönetimi, Kübalı bir petrol şirketine 'Venezuela yaptırımlarını delme' gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Küba'ya yönelik yeni bir yaptırım açıklaması geldi.

Yazılı açıklamada, Küba Merkezli Corporacion Panamericana adlı petrol şirketine, "halihazırda yaptırım uygulanan Kübalı Cubametales adlı petrol şirketi adına petrol ithalatı ve ihracatı yaptığı" gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, Cubametales'in geçen Temmuz ayında Washington yönetimi tarafından, Venezuela'ya yaptırımları deldiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Küba'nın gayrimeşru diktatör Nicolas Maduro'ya yardım etmek amacıyla yürüttüğü yasa dışı kâr projelerini baskılayacaktır" dedi.

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Justin Muzinich de, konuya ilişkin "Küba, Venezuela'ya demokrasinin geri dönmesinin engellenmesinde doğrudan rol oynamıştır. Bakanlık, gayrimeşru Venezuela rejimine sağlanan kaynakları engellemek için yaptırım işlemlerine devam edecek" açıklamasında bulundu.

Yaptırımlar kapsamında, Corporacion Panamericana adlı şirketin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve ABD'li şirketlerle iş yapması yasaklanacak.