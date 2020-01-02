ABD önderliğindeki koalisyon: Bin 360 sivili 'yanlışlıkla' öldürdük

ABD’nin başını çektiği IŞİD’e karşı savaşmak bahanesiyle kurulan ‘Birleşik Ortak Görev Gücü’, Suriye’deki hava saldırılarında 2014’ten beri bin 360 sivili 'yanlışlıkla' öldürdüğünü açıkladı.

ABD liderliğindeki "IŞİD karşıtı koalisyon" olarak da bilinen "Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı" (CJTF-OIR), 2014'ten beri yürüttüğü hava saldırılarında Suriye’de bin 360 sivilin "yanlışlıkla" öldürüldüğünü açıkladı.

CJTF-OIR yaptığı açıklamada "Koalisyon Ağustos 2014 ile Kasım 2019 sonu arasında 34 bin 725 saldırı gerçekleştirdi. Bu süre zarfında, mevcut bilgilere dayanarak, Doğal Kararlılık Harekâtı’nın başlamasından bu yana en az 1.359 sivil Koalisyon eylemleri tarafından yanlışlıkla öldürüldü" denildi.

ABD liderliğindeki koalisyonun yetkilisi, "Tamamlanan 52 kayıp iddia raporundan dört raporun güvenilir olduğu tespit edildi ve 12 kasıtsız sivil ölümle sonuçlandı. CJTF-OIR kalan 48 raporu güvenilir olmayan olarak değerlendirdi" dedi.

Koalisyon, güvenilir olarak değerlendirilen dört raporun, Suriye'de Ocak ve Ağustos 2017 ile Ocak ve Mart 2019'daki saldırılar hakkında bilgileri içerdiğini söyledi.

İNCELENMEYEN 87 RAPOR DAHA VAR

ABD önderliğindeki koalisyon sivillere yönelik düzenlediği saldırılara dair 87 tane raporun hala incelenmeyi beklediğini söylerken bu saldırılardan 13 tanesi Irak'ta gerçekleşirken geri kalanların Suriye'de gerçekleştiğini açıkladı.