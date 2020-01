ABD Dışişleri Bakanı'ndan Silikon Vadisi'ne sansür ziyareti

ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Silikon Vadisi'ne ziyarette bulundu.

Teknoloji firmalarıyla bir dizi fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, ABD menşeli Google, Facebook ve Twitter'ın yabancı devletlere ait basın kuruluşlarına yoğun bir sansür kampanyası başlatmasının hemen ardından geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİRMALARIN POLİTİKALARINI DENETLİYOR

Mike Pompeo, Google, Facebook, Twitter ve Apple'ın da dahil olduğu yaklaşık 350 teknoloji firmasından oluşan Silikon Vadisi Liderlik Grubu'na (Silicon Valley Leadership Group) gerçekleştirdiği gezide, "en yenilikçi endüstri liderleriyle bazı harika görüşmeler" gerçekleştirdiğini söylerken, "ABD şirketleri dünyanın en ileri şirketleri, teknolojide liderlik etmeye devam etmek istiyorsak, fikri mülkiyetimizin korunmasını sağlamalıyız" dedi. Pompeo'nun firmalarla görüşmelerinde "dış politika zorlukları" ve ekonomik güvenliğin tartışıldığı aktarıldı.

Great discussion with some of Silicon Valley's most innovative industry leaders. Thank you @SVLeadershipGrp for hosting! U.S. companies are the most cutting-edge in the world. If we want to continue to lead in technology, we must ensure intellectual property is protected. pic.twitter.com/P7JoreDOFp

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 14, 2020