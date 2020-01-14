ABD Dışişleri Bakanı'ndan Silikon Vadisi'ne sansür ziyareti

ABD'nin dış politikası doğrultusunda büyük sosyal medya firmaları muhalif seslere ve ABD'yle uyuşmayan ülkelere sansür uygulamaya devam ederken Mike Pompeo, Silikon Vadisi'nde 'dış politika zorlukları' üzerine bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Silikon Vadisi'ne ziyarette bulundu.

Teknoloji firmalarıyla bir dizi fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, ABD menşeli Google, Facebook ve Twitter'ın yabancı devletlere ait basın kuruluşlarına yoğun bir sansür kampanyası başlatmasının hemen ardından geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİRMALARIN POLİTİKALARINI DENETLİYOR

Mike Pompeo, Google, Facebook, Twitter ve Apple'ın da dahil olduğu yaklaşık 350 teknoloji firmasından oluşan Silikon Vadisi Liderlik Grubu'na (Silicon Valley Leadership Group) gerçekleştirdiği gezide, "en yenilikçi endüstri liderleriyle bazı harika görüşmeler" gerçekleştirdiğini söylerken, "ABD şirketleri dünyanın en ileri şirketleri, teknolojide liderlik etmeye devam etmek istiyorsak, fikri mülkiyetimizin korunmasını sağlamalıyız" dedi. Pompeo'nun firmalarla görüşmelerinde "dış politika zorlukları" ve ekonomik güvenliğin tartışıldığı aktarıldı.

Great discussion with some of Silicon Valley's most innovative industry leaders. Thank you @SVLeadershipGrp for hosting! U.S. companies are the most cutting-edge in the world. If we want to continue to lead in technology, we must ensure intellectual property is protected. pic.twitter.com/P7JoreDOFp — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 14, 2020

ABD Başkanı Pompeo'nun bu ziyaretine paralel olarak, Google'ın alt firması YouTube'da İran'ın resmi televizyonu Press TV'nin İngilizce bütün videoları kaldırılırken, basın kuruluşunun kanalıysa "kullanım koşullarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıldı.

Daha önce yüzlerce Venezuela'lı ve Küba'lı yetkiliye, sivil toplum örgütlerine ve devlet kurumlarına ait hesapları, ABD'yle bu ülkeler arasındaki gerilimin zaman zaman yükselmesiyle beraber açıklama getirmeden kapatan Twitter ise en son Venezuela'nın Ulusal Muhafız, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Stratejik Komuta, Petrol Bakanlığı, Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, Ulusal Bilgi Teknolojileri Komisyonu ve Temel Mühendisliği Enstitüsü'ne ait hesapların yanı sıra, basın kuruluşları La Radio del Sur, Red Radio Venezuela ve Ciudad CCS'i de sebep belirtmeden kapattı.

BREAKING: Our Press TV UK account has been permanently disabled by #YouTube without explanation, amid US-led anti-Iran sanctions and hostility.@Presstvuk #PressTVUK #Censorship pic.twitter.com/WoH9nAYChK — Press TV UK (@Presstvuk) January 13, 2020

FACEBOOK SÖZCÜSÜ: ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI VE YAPTIRIMLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ

Bir Facebook sözcüsü CNN Business Friday'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Instagram ve ana şirketi Facebook'un, suikaste uğrayan İranlı komutan Kasım Süleymayi'ye desteğini dile getiren mesaj ve içeriklerin ABD yaptırımlarına uyularak kaldırıldığını söyledi.

Instagram, ABD hükümetinin İslami Devrim Muhafızları'nı "yabancı bir terör örgütü" olarak tayin etmesinin ardından, aralarında Süleymani'nin de olduğu İran'ın üst düzey resmi görevlilerinin platformdaki kendi hesaplarını kapattı. Bir Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, "ABD yaptırım yasaları çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Doğrulanmış bir Instagram hesabı olan İranlı futbolcu Ali Rıza Cihanbehş de, ölümünden sonra Süleymani'nin bir fotoğrafını paylaştığını ancak fotoğrafın Instagram tarafından kaldırıldığını söyledi.

"Onaylanmayan tarafların ve bireylerin eylemlerini öven ve eylemlerinin daha da ilerlemesine yardımcı olmak isteyen gönderileri kaldırdığını" belirten Facebook sözcüsü, kullanıcıların gönderilerinin yanlışlıkla kaldırıldığını düşünmeleri durumunda Facebook'un bir itiraz sürecine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

ESAD'LA SÖYLEŞİYE TWİTTER'DAN SANSÜR

Geçtiğimiz ay İtalyan gazeteci Monica Maggioni'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir söyleşisi kendi kanalı tarafından sansürlenmişti. Bunun üzerine söyleşi, Suriye Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanmış ancak yayınlanmasının hemen ardından hesap firma tarafından askıya alınıp ilgili paylaşımlar silinmişti.

Benzer bir şekilde Kasım Süleymani suikastini takip eden süreçte Ali Hamaney'in hesabı da Twitter tarafından askıya alınmıştı.

