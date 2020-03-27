Yurt dışında yaşayan 50 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının yeni koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili soru üzerine Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.