Türkiye İşçi Partisi'nin Samsun kurucularından Nazif Dursun’u kaybettik

Türkiye İşçi Partisi'nin Samsun kurucularından Nazif Dursun ve ablası Gülsüm Kesen yaşamını yitirdi.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Samsun kurucularından Nazif Dursun ve ablası Gülsüm Kesen dün yaşamını yitirdi.

92 yaşındaki Gülsüm Kesen’in ardından birkaç saat sonra da uzun süredir alzheimer hastası olan Nazif Dursun yaşamını yitirdi. İki kardeş, Samsun’daki evlerinin önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından dün toprağa verildi.

SAMSUN'UN IRGAT NAZİF'İ

1936 doğumlu Nazif Dursun, TİP’in Samsun kurucularından bir ırgat, emekçiydi. 1963'te Samsun il ve ilçelerinde TİP'i kurmak ve örgütlemek için Halit Çelenk’in Samsun’a gelişiyle birlikte TİP’le tanışan, Samsun İl Başkanı Dr. Sulhi Kutucu ile örgütlenme çalışmaları yapan Dursun, kendisini okutmak istemeyen babasına rağmen çocukluk yıllarında köylerine gelen Köy Enstitüsü görevlileri sayesinde Amasya’da ziraat eğitimi alır. Yatılı öğrencilik yıllarından sonra köyüne dönüşünün ardından uzun yıllar ırgatlık yaparak yüzlerce meyve ağacı yetiştirip üretir.

BABASININ ARAZİLERİNİ KÖYLÜLERE DAĞITMA GİRİŞİMİ

Köylüleri toplayıp toprak reformu yaptığını ilan ederek babasına ait toprakları köylülere dağıtmaya çalışır. Samsun’dan Ankara’ya “Tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü”, tütün ve çay mitinglerinin içinde yer alır. Komünist kimliğinden dolayı Samsun’da defalarca saldırıya uğrar.

1968’de kurulan Samsun Bakır İşletmelerinde işçi olarak çalışır. Sendika kurma çalışmaları ve politik kimliğinden dolayı kısa sürede fabrikadan atılınca, 1970’li yıllarda işçi olarak eşiyle birlikte Almanya’ya gider. 13 yıl Almanya’da işçiliğin ardından Samsun’a dönüşünden sonra da tarım işçiliği yapmaya, üretmeye devam eder. Hastalığından dolayı son yıllarını yatağa bağlı geçiren Türkiye İşçi Partili ırgat Nazif Dursun, Samsun’da işçi sınıfı mücadelesinin sıra neferlerinden biri olmuştur.