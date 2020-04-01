THY yönetimine bir Kartal İmam Hatipli daha

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mezunlar arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun bir isim daha Türk Hava Yolları (THY) yönetimine girdi.
Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, yapılan THY Yıllık Olağan Genel Kurulu toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu'ndaki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Ogün Şanlıer istifa etti. Onun yerine ise 2004 yılında yine aynı liseden mezun olan Melih Ecertaş atandı.
THY üst yönetiminde yer alan bir başka Kartal İmam Hatip mezunu Arda Ermut ise görevine devam ediyor.
Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezunu olan Melih Ecertaş 2012 – 2018 yıllar arasında AKP Gençlik Kolları'nda görev almıştı.
Bir dönem AKP Gençlik Kolları Başkanı da olan Melih Ecertaş, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) yönetici olarak faaliyette bulundu.
Şanlıer hakkında bir kadını taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verilmişti.