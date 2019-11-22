Tapu harcı ile ilgili maddeler vergi düzenlemesinden çıkarıldı

AKP'li milletvekillerinin hazırladığı yasa teklifinde yer alan ve gayrimenkul alım satımlarında beyan edilen değer yerine, devletin ve özel şirketlerin belirleyeceği ‘gerçek’ değer üzerinden tapu harcı ödenmesini öngören düzenleme iptal edildi.

AKP'li milletvekillerinin hazırladığı yasa teklifindeki "tapu harcı" maddesi, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin verdiği önergelerle Meclis Genel Kurulu’nda metinden çıkarıldı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, kamuoyunda tartışma yaratan tapu harçlarıyla ilgili 30 ve 31'inci maddeler teklif metninden tamamen çıkarıldı.

Bu madde yasalaşmış olsaydı evini satanlar, ev alanlar şimdikinden 8-10 kat daha fazla tapu harcı ödeyecek, üstelik evlerin değerini tespit eden özel şirketlere de 500-600 TL para ödemek zorunda kalacaklardı. Ayrıca belediyeler de gerçek değer üzerinden Emlak Vergisi alacaklardı.

Bu maddeler teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında da yoğun eleştiri almış, CHP'li Akif Hamzaçebi AKP milletvekillerine, “Herhalde bu maddeleri AKP'nin içindeki gizli CHP'liler koydu! Eğer bu maddeleri yasalaştırırsanız daha önceki siyasi partilerin yaşadığı gibi siz de ilk seçimde baraj altında kalırsınız” demişti.