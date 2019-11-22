AKP'nin yeni 'kriz' paketi olan vergi düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

AKP'nin yeni 'kriz' paketi olan Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi.

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre, internet alanında reklam alanlar, müzik, video, oyun satışı Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacak. Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7,5 olacak. Google, Facebook gibi uluslararası teknoloji şirketleri de Türkiye'de 20 milyon lirayı geçen hasılatları için yüzde 7,5 oranında vergi verecek.

KONAKLAMA VERGİSİ

Bu kanunla, "Konaklama Vergisi" adı altında yeni bir vergi getiriliyor.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi ma tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama ve konaklamaya bağlı tüm hizmetlerden vergi alınacak. Gelecek yılın 4. ayından itibaren yürürlüğe girecek Konaklama Vergisi, 2020 yılı sonuna kadar yüzde 1, sonrasında yüzde 2 olarak uygulanacak.

GELİR VERGİSİ

Bu kanunla, gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Vergi artışı yeni sözleşmeler için geçerli olacak.

Bazı vergi istisnaları da kaldırıldı. Spor hakemlerinin gelir vergisi istisnasına son verildi. Üst liglerde oynayan sporculardan kesilen vergi yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarıldı.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

5 milyon liranın üzerinde değeri olan konut sahiplerinden, binde 3 ile yüzde 1 arasında değişen oranlarda vergi alınacak. Bu konutlar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Konut sahipleri belirlenen değere itiraz edebilecek.