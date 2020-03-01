Suriye'de yaşamını yitiren askerin ağabeyi: Ölmesin artık kimse, dur deyin

Suriye'de hava saldırısında yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan için memleketi İzmir'de düzenlenen askeri törende Alpaslan'ın ağabeyi, 'Ölmesin artık kimse, ölmesin yeter. Asker ölmesin artık, bir şeyler yapın, yeter' diye haykırdı.