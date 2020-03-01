Suriye'de yaşamını yitiren askerin ağabeyi: Ölmesin artık kimse, dur deyin

Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan İzmir'in Gaziemir ilçesinde toprağa verildi.
Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, Ahmet Alpaslan'ın babası İbrahim Alpaslan, annesi Latifa Alpaslan, kız kardeşleri Dilan ve Berivan Alpaslan katıldı.
Alpaslan'ın ağabeyi törende, "Ölmesin artık kimse, ölmesin yeter. Ölmesin artık, dur deyin artık, ölmesin yeter... Asker ölmesin artık, bir şeyler yapın, yeter. Bitmiyor..." dedi.
Suriye'de yaşamını yitiren askerin ağabeyi: Ölmesin artık kimse, dur deyinhttps://t.co/jG7KXCvRkS pic.twitter.com/9hggadXiht
— soL Haber (@solhaberportali) March 1, 2020