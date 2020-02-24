Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Uyarıyorum, bu defterler açıldığında zarar görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ' suçlamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, Sabah‘tan Şebnem Bursalı’ya yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na seslenirken, "Kılıçdaroğlu'nu uyarıyorum; bu defterler açıldığında kendisi zarar görecek" dedi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

İsterseniz dosya açalım. Açılmasını istiyorsa açarız. Bir soru daha sorayım. 17/25 Aralık 2013'ten çok kısa bir süre önce yani hükümetin bunlarla mücadeleye tam anlamıyla başladığı, kılıçların çekildiği bir dönemde acaba Kılıçdaroğlu bunlarla ne konuştu? Bunların bir takım tekliflerine ne dedi? Ne yaptı? Yurtta Sulh Konseyi tanımlaması acaba nereden çıktı? Yani benim bildiklerim var. Şunu ifade edeyim siyaset namuslu bir iştir. CHP'nin bir bölümünün FETÖ ile hiçbir irtibatı söz konusu değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Ama baştakileri bu hevese sokan nedir? Niçin böyle birşey istedin? Ben söyleyeceğim sözleri açık açık söyledim. Meclis'te sadece FETÖ ile ilgili değil DHKP-C ile ilgili de CHP'yi uyardım. Orada CHP'nin sağduyu içerisinde olan üyelerini uyardım. Aynısını FETÖ için de söylüyorum.