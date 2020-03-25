Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarına ilişkin iki tablo yayımladı. Tablolardan birinde dünkü günlük verilere yer verilirken, diğer tabloda ise yapılan toplam test sayısı, vaka sayısı, yaşamını yitiren ve iyileşenlerin sayılarına dair genel veriler yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüse ilişkin verilere dair iki tablo yayımladı.

Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu'nda, test yapılan 27 bin 969 kişiden bin 872’sinde virüs tespit edildiği bilgisi yer aldı. Tabloda Türkiye'de şimdiye kadar 44 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, iyileşen kişi sayısınınsa 26 kişi olduğu bilgisi yer aldı. Tabloda yoğun bakımdaki hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı ise 102 olarak açıklandı.

Bakanlık dünkü verilere dair de bir tablo yayımladı. Buna göre son olarak 3 bin 952 kişiye test yapıldığı ve 343 kişide vakaya rastlandığı, 7 kişinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.