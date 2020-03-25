Sağlık Bakanı Koca'dan çalışmak zorunda olanlar ne olacak sorusuna yanıt yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Okul tatili 30 Nisan'a dek uzatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında 'Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var: Yakalanmamak' diye konuştu. Koca 'Çalışmak zorunda olanlar ne olacak' sorusuna ise yanıt vermedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısında eğitimi ele alacaklarını duyurmuştu. Okulların tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitim başlamıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. BU HASTALIĞA KARŞI ELİMİZDE GÜÇLÜ BİR KOZ VAR: YAKALANMAMAK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: ''Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var: Yakalanmamak. Koronavirüs karşısında biz irade sahibiyiz. Elle tokalaşmak, topluluk içinde bulunmamak elimizde'' dedi. Bakan Koca gençlere taşıyıcı olmama uyarısında bulundu. Kendi yaşıtlarının dikkat etmesi gerekenleri yineleyen Koca, çocuklarında evde oynaması uyarısında bulundu. Koca, okulların tatil olduğuna dair algının yanlış olduğunu, uzaktan eğitimin sürdüğünü belirtti. Koca eğitime verilen aranın uzayacağını açıkladı. Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle: Kamuoyunun bundan sonraki dönemde daha kolay ve net bilgisini almak üzere bir hususu söylemek istiyorum. Her gün çıkan sonuçları bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde düzenli şekilde hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

Bunun dışında erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. Bir hastamız 65 yaşında 8 gün yoğun bakımda kalan bir vaka idi. Dün taburcu oldu. Diğer hastamız da 7 gün yoğun bakımda kalıp taburcu olup. Yoğun bakım şartlarında olan hastaların da iyileşme durumlarını söylemiş oluyorum. Erken dönemde müdahalenin yapılmasının önemli olduğunu ve bulaşıcılığın temasın minimalize edilmesi gerektiğini özellikle odasına kendisini izole ederek bir dönem için sağlamasının önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum.

1250 kutu ilaç getirdik, 3750 kutu daha sipariş verdik. Tabii faydası olup olmadığını da görmek istiyoruz. Yoğun bakımda orada görüyorsunuz, 136 hasta var. Her hastada bir kutu kullanıldığını biliyoruz.

Yoğun bakımda dün itibarıyla olan hasta sayısı 130, onlara ilaç tedavisine başlandı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26 Sağlık Bakanı Koca, sahibi olduğu Medipol Hastanesindeki işten çıkarmalarla ilgili soru üzerine ise hastaneyle ilişkisini "birkaç yıldır" kestiği yanıtını verdi. İLGİLİ HABER Fahrettin Koca'nın hastanesi işçileri zorunlu ücretsiz izne çıkardı! Muhabirin, ''Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin diyoruz ancak çalışmak zorunda kalanlar ne olacak? Maden ocaklarından da haberler geliyor. İşverenlere mesajınız var mı?'' sorusuna Bakan Koca yanıt vermedi. İLGİLİ HABER Binlerce madencinin sağlığı tehlikede! OKUL TATİLİ 30 NİSAN'A UZATILDI Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Bakanlık uzaktan eğitime televizyon yoluyla başladı, bu hafta test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha dolu programlarla yapmaya devam edeceğiz. En kısa sürede yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız devam ediyor. Telafinin ne zaman olacağı Bilim Kurulu'nun önerileriyle doğrudan ilgili. Eğitimde elbette kayıplar olacaktır ama vatandaşlarımızın müsterih olmasını isterim. Her türlü eğitsel ihtiyaçların tamamlanması ve sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz.

Bilim Kurulu'nun da önerisiyle önümüzdeki tatil sürecini, evde eğitim süresini bir müddet daha uzatma ihtiyacı oldu. 30 Nisan tarihi ortaklaşa kararla ortaya konuldu.

Çocukların ruhsal sağlığı da çok önemli, bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak. Bugünkü çalışmalardan dolayı bütün heyetlere teşekkür ederim. Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim.

Sınavlar konusu gündemimizde. Sınavın zamanında yapılmasını önemseriz. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim üç senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı olacak. YKS'nin kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda orasıyla da istişaremiz devam ediyor. Önemli olan çocuklarımızın streslerini en asgari düzeye indirebilecek tedbirleri almaktır. Bizim öğrencilerimizin yüz yüze gördükleri konulardan sınava gireceklerini söyleyerek bu rahatlamayı sağlamıştır. 8 ve 12. sınıfta olan öğrencilerimize çalışmalarımız artarak devam edecektir.